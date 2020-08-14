Російська пропагандистка вважає, що «ввічливим людям» пора навести лад у Білорусі



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«Ввічливими людьми» називають озброєних російських військових без розпізнавальних знаків, іноді їх називають «зелені чоловічки»

«Час уже ввічливим людям навести лад, звісно. Як вони вміють», - написала Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Про це вона повідомила у Twitter.

«А взагалі час уже ввічливим людям навести лад, звісно. Як вони вміють», - йдеться в повідомленні.

«Ввічливими людьми» називають озброєних російських військових без розпізнавальних знаків, іноді їх називають «зелені чоловічки». У лютому-березні 2014 року так звані ввічливі люди несподівано з'явилися в українському Криму біля військових частин, адміністративних будівель. Там вони блокували і брали під свій контроль стратегічно важливі об'єкти. Так і починалася окупація Криму.

Центральна виборча комісія Білорусі сьогодні, 14 серпня, оголосила остаточні підсумки президентських виборів в країні. Згідно з оприлюдненими результатами, на президентських виборах з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. За нього, як стверджують в ЦВК, проголосували 80,1% виборців, за Тихановську, голоси віддали 10,1% білорусів.

Як раніше повідомляв «Главком», у Білорусі з СІЗО відпускають затриманих.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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