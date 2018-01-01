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    Мене підло використали: Приходько влаштувала скандал через відеоролик

    Приходько заявилає, що її без згоди використали у передвиборчій кампанії Порошенка
    Відома українська співачка та волонтер Анастасія Приходько стверджує, що обманули та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка. Відеозвернення з цього приводу артистка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook «Я не давала згоди брати участь у передвиборчій кампанії Петра Порошенка», –
    • Сьогодні, 07:31
    • Розсилка

    Приходько заявилає, що її без згоди використали у передвиборчій кампанії Порошенка

    Відома українська співачка та волонтер Анастасія Приходько стверджує, що обманули та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка.

    Відеозвернення з цього приводу артистка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook

    «Я не давала згоди брати участь у передвиборчій кампанії Петра Порошенка», – заявляє співачка.

    За словами Приходько, на екрани вийшов ролик, де вона каже такі рядки:«Розвиваємо український простір, українську культуру, слухаємо українське – це модно».

    Вона пояснює, що організатори її запевняли, що цей ролик знімається як соціальний, на підтримку і розвиток України.

    «Мені зателефонував Євген Нищук (міністр культури України, – ред.), який запропонував взяти участь у соціальному проекті, але як бачите жорстко та підло моє ім’я використали у своїх політичних іграх. Це дуже принизливо! Це дуже гидкий вчинок, який не має назви. Я вимагаю пояснень, чому так трапилось. Я вимагаю негайно зняти цей ролик з ефіру або вирізати мене з цього ролику, бо я не маю жодного стосунку до передвиборчої кампанії Петра Порошенка», – наголосила Анастасія Приходько.

    Перед відеозверненням вона опублікування посиланням на ролик у Youtube і після нього написала «!!!Я буду захищати свою честь та гідність!!!». Станом на 7:30 19 лютого відео, лінк на який додала Приходько є недоступним на Youtube.

    Раніше Анастасія Приходько, фіналістка російської «Фабрики зірок 2007», заявила, що артисти, які «виросли» завдяки українській публіці, а зараз гастролюють у Росії — використали і зрадили свою державу. Таку думку Приходько висловила в інтерв’ю «Главкому».

    Євген Нищук волонтер Анастасія Приходько
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