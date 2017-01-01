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    Суспільство

    Зірка російської «Фабрики зірок» назвала Лорак і Повалій зрадницями

    «Зірки, що їздять до Росії, перестають бути патріотами, коли перед їхніми носами помахають баксами»
    Анастасія Приходько, фіналістка російської «Фабрики зірок 2007», стверджує: артисти, які «виросли» завдяки українській публіці, а зараз гастролюють у Росії — використали і зрадили свою державу. Таку думку Приходько висловила в інтерв’ю «Главкому». «Розумієте, вони (зірки, які їздять до
    • Вчора, 22:45
    • Розсилка
    Ані Лорак і Таїсія Повалі, українські співачки
    Фото відкриих джерел
    Ані Лорак і Таїсія Повалі, українські співачки

    «Зірки, що їздять до Росії, перестають бути патріотами, коли перед їхніми носами помахають баксами»

    Анастасія Приходько, фіналістка російської «Фабрики зірок 2007», стверджує: артисти, які «виросли» завдяки українській публіці, а зараз гастролюють у Росії — використали і зрадили свою державу. Таку думку Приходько висловила в інтерв’ю «Главкому».

    «Розумієте, вони (зірки, які їздять до Росії — Ані Лорак, Таїсія Повалій тощо) перестають бути патріотами, коли перед їхніми носами помахають баксами. І Тая Повалій свого часу виступала з українськими піснями: «Я просто Тая, просто Тая»… А потім переключилася на «Губы твои алые»», — говорить співачка.

    Вона підкреслює, що всі ці люди тут – в Україні – артистами стали. «Тобто наша публіка, наші люди зробили їх зірками, купуючи квитки, альбоми, постери тощо. Іншими словами, такі артисти використали свою державу. Вони – зрадники», — пояснює Приходько.

    Раніше повідомлялося, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Анастасія Приходько категорично відмовилася від виступів у Росії. Співачка гостро критикує українських артистів, які їздять на заробітки до країни-агресора. Так само вона засуджує російських артистів-«кримнашистів», які порушували закони України і висловлювалися на підтримку загарбницької політики Путіна. Зараз, як ідеться на веб-сторінці співачки, вона записує патріотичні пісні і виступає з концертами у зоні АТО. 

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Анастасія Приходько: Люди, які аплодували Ані Лорак, забули, що у нас війна і гинуть хлопці

    АТО війна Анастасія Приходько
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