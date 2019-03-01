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    Прикордонники на Буковині з пострілами затримували контрабандистів

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    Прикордонний наряд відділу &laquo;Красноїльськ&raquo; затримав контрабандистів - Прикордонники на Буковині з пострілами затримували контрабандистів
    Прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» затримав контрабандистів

    Щоб затримати правопорушників прикордонники здійснили попереджувальний постріл

    Прикордонники з пострілами затримували групу осіб, яка з пакунками прямували в бік українсько-румунського кордону. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

    «Учора прикордонники Чернівецького загону, за попередньою інформацією оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, запобігли переміщенню сигарет до Румунії», - йдеться в повідомленні.

    У ДПСУ розповіли, що прикордонний наряд від відділу «Красноїльськ» помітив, як група осіб з пакунками прямувала в бік українсько-румунського кордону.

    «Останні, побачивши правоохоронців, вдалися до втечі та покинули товар, який переносили. Щоб затримати правопорушників прикордонники здійснили попереджувальний постріл. В результаті, правоохоронці затримали одного чоловіка та виявили 39 ящиків з майже 20 тисячами пачок сигарет», - прокоментували прикордонники.

    Тривають заходи зі встановлення усіх причетних до протиправної діяльності осіб.

    Напередодні речник ДПСУ Олег Слободян розповів про сотні корупційних справ у Держприкордонслужбі.

     

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