Слободян розповів про сотні корупційних справ у Держприкордонслужбі



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За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, більшість правопорушень відбувались безпосередньо на кордоні

Протягом 2017-2018 років підрозділами внутрішньої безпеки задокументовано 425 злочинів, з яких 273 корупційної спрямованості, - речник ДПСУ

У 2018 році затримано майже 40 співробітників Державної прикордонної служби України, які використовували своє службове становище у злочинних намірах. Про це сказав на брифінгу в «Укрінформі» речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Протягом 2017-2018 років підрозділами внутрішньої безпеки задокументовано 425 злочинів, з яких 273 корупційної спрямованості. Вже цього року задокументовано 50 кримінальних справ. Крім того, у 2018 році в рамках кримінальних проваджень затримано майже 40 співробітників Держприкордонслужби, які використовували своє службове становище у злочинних намірах», - сказав він.

За його словами, більшість правопорушень відбувались безпосередньо на кордоні. Тільки за сприяння у переміщенні тютюнових виробів та товарів народного споживання викрито 21 військовослужбовця.

Окремо Слободян акцентував увагу на проведенні заходів з викорінення кримінальних елементів, які намагаються шляхом підкупу або погроз залучити прикордонників до протиправної діяльності.

«Це дозволило підрозділам Внутрішньої безпеки минуло році затримати 12 лідерів протиправних угруповань, які причетні до організації незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон, в момент безпосередньої спроби передачі хабара прикордонникам. Також, задокументовано та не допущено втягування у протиправну діяльність декількох начальників відділів, локалізовано спробу підкупу одного з керівників прикордонного загону», - сказав речник ДПСУ.

Слободян додав, що «після надання цим випадкам публічного розголосу, бажання зловмисників здійснювати вплив на посадових осіб Служби значно знизилося».

Він зауважив, що робота підрозділів Внутрішньої безпеки носить і превентивний характер. «Як результат, у 2018 році більше 780 відмов персоналу від отримання неправомірної вигоди, з яких тільки за повідомленнями підрозділів внутрішньої безпеки розпочато 108 кримінальних провадження», - сказав він.