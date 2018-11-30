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    Прикордонники назвали умови, за яких росіян можуть пустити в Україну

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    Прикордонники назвали умови, за яких росіян можуть пустити в Україну

    Не пустити в Україну можуть тих, хто також не чітко пояснює мету поїздки

    Україна заборонила в’їзд чоловікам-росіянам у віці від 16 до 60 років. Проте є низка гуманітарних умов, за яких громадян Росії з цієї групи все-таки можуть пропустити на територію держави. Громадське з’ясувало деталі умов у Державної прикордонної служби України.

    Незважаючи на заборону, яку запровадили через воєнний стан, в Україну пускатимуть:

    • на похорони
    • у зв’язку з хворобою близьких родичів
    • у разі наявності дипломатичного статусу
    • у разі наявності документів, які дозволяють проживати в Україні

    Чи є це всіма умовами, за яких росіян пускатимуть на територію держави, у Прикордонній службі відповіли неоднозначно.

    «У кожному окремому випадку всі рішення ухвалюються на контрольно-пропускних пунктах. Усе це (вирішення, чи пропускати особу – ред.) може бути в індивідуальному порядку», — повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

    На питання про те, чи прикордонники самостійно можуть вирішувати, пропускати людину в Україну чи ні (адже список гуманітарних умов приблизний), Демченко сказав:

    «У прикордонників є вище керівництво, яке може ухвалювати рішення про пропуск громадян».

    У Прикордонній службі пояснили також процедуру посиленої перевірки на кордонах при в’їзді в Україну. Відтепер прикордонники проводять інтерв’ю з людиною, аби виокремити тих, хто може їхати в Україну для дестабілізації ситуації. Також проводять додаткові перевірки за документами: чи не відвідувала людина Крим чи окупований Донбас, чи їздила вона раніше в Україну та чи не порушувала українське законодавство. Також на кордонах перевірятимуть по всіх наявних базах даних, зокрема, Інтерполу.

    Не пустити в Україну можуть тих, хто також не чітко пояснює мету поїздки.

    Демченко наголосив, що під заборону можуть потрапити не лише росіяни, а й інші іноземці, які можуть становити загрозу. Однак до росіян «більша увага».

    За 29 листопада в Україну не пустили 75 росіян. Більшість із них, за словами Демченка, не підтвердили мету поїздки, а інші мали недійсні документи для в’їзду.

    Тим, кому відмовили у в’їзді через попереднє відвідування анексованого Криму чи окупованого Донбасу, — видають документи про відмову в перетині кордону та забороняють в’їзд в Україну.

    А тим росіянам, яким відмовили у в’їзді з інших причин, видаватимуть документ про відмову у в’їзді, проте ці люди теоретично зможуть приїхати в Україну. 

    30 листопада Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.

     

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