Російським чоловікам віком від 16 до 60 років заборонили в’їжджати в Україну



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Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон

Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Про це заявив президент Петро Порошенко. Винятками будуть гуманітарні випадки, які чітко випишуть в інструкції.

«Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони «приватних» армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році», — заявив президент Порошенко.

Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон.

Як повідомив заступник голови ДПСУ Андрій Демченко, заборона на в'їзд росіянам діятиме поки лише на час воєнного стану, тобто до 26 грудня.

Водночас жодних обмежень на в’їзд для українців немає, повідомив керівник Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

За його словами, прикордонників перевели на 1-й рівень повної бойової готовності:

Збільшені наряди на кордоні з Росією та на адміністративній межі з Кримом

В районі Операції об’єднаних сил посилені режимні заходи.

Прикордонники спільно з Нацполіцією створюють додаткові контрольні пости при в’їзді в Україну для перевірки транспорту.

Порошенко також запропонував посилити вимоги до реєстрації для громадян Росії, особливо в тих десяти областях, де діє воєнний стан. Президент попросив внести протягом доби пропозиції щодо цього.

Джерело: Громадське