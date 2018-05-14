Прикордонники не дозволили українцю вивезти до Росії військовий прилад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучений прикордонниками оптичний візир

У ході перевірки в особистих речах громадянина України було знайдено оптичний візир

Прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби зафіксували в українського громадянина товари подвійного призначення

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Учора в пункт пропуску «Плетенівка», що на кордоні з Росією, прибув автобус Setra. Під час здійснення заходів контролю, правоохоронці виявили 39-річного громадянина України, відносно якого було доручення СБУ.

У ході подальшої перевірки в особистих речах громадянина було знайдено оптичний візир. Зазначений прилад може використовуватися у військовій сфері.

Знахідку та чоловіка, що слідував на виїзд з України, передано компетентним органам, резюмували прикордонники.

До слова, сьогодні Служба безпеки України припинила незаконний збут вивезених з Донбасу зброї і боєприпасів.