Прикордонники не пропустили в окупований Крим «зірку російського шансону»

Кемеровський прибув до України поїздом, але не оформив необхідний дозвіл на в'їзд до Криму

У вівторок, 2 січня, українські прикордонники не пропустили з материкової частини України до окупованого Криму російського співака, «зірку шансону» Євгена Кемеровського. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook постійний представник президента України в АРК Борис Бабін. За його словами, співак прибув до України поїздом, але не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Кемеровський

Кемеровський прибув до України поїздом, але не оформив необхідний дозвіл на в'їзд до Криму

У вівторок, 2 січня, українські прикордонники не пропустили з материкової частини України до окупованого Криму російського співака, «зірку шансону» Євгена Кемеровського. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook постійний представник президента України в АРК Борис Бабін.

За його словами, співак прибув до України поїздом, але не оформив необхідний дозвіл на в'їзд до Криму.

«До речі, пан Євгеній є автором слів пісні «Глухонемая любов» Бориса Моїсеєва та багатьох інших російських новорічних шлягерів. Як і ким окупаційна влада й колаборанти замінять цю зірку власної культурної програми – гадки не маю...», – написав Бабін.

Поки що публічних коментарів Кемеровського з цього приводу немає.

Українська сторона неодноразово підкреслювала, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступали на півострові або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій частині України.

Як повідомлялося, більше 1300 рішень про заборону в’їзду в Україну іноземним громадянам через відвідування окупованої території АР Крим прийнято Держприкордонслужбою з початку 2017 року.

Нагадаємо також, що в Україні вступив у силу закон про гастролі російських артистів.