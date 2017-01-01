Прикордонники затримали на Донеччині жінку, яка обліпила себе трамадолом

Порушниця прямувала до окупованої території Донеччини на авто

На Донеччині затримали жінку, яка намагалась провезти до «ДНР» більше 450 пігулок наркотичної речовини, які наліпила на власне тіло. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України. «У контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар'їнка» прикордонники Краматорського загону, спільно із міжвідомчою групою, під одягом



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Порушниця прямувала до окупованої території Донеччини на авто

На Донеччині затримали жінку, яка намагалась провезти до «ДНР» більше 450 пігулок наркотичної речовини, які наліпила на власне тіло.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

«У контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар'їнка» прикордонники Краматорського загону, спільно із міжвідомчою групою, під одягом громадянки України виявили 458 пігулок наркотичної дії «Трамадол», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушниця, яка прямувала до окупованої території автомобілем «Шкода» з українською реєстрацією.

«Виявлену наркотичну речовину передано співробітникам Національної поліції», - йдеться у повідомленні.