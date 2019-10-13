Пристайко не бачить потреби в спілкуванні з главою МЗС Росії



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Вадим Пристайко

Пристайко взагалі не бере участі в перемовах з Росією, окрім як у нормандському форматі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не бачить особливої потреби в спілкуванні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це він заявив «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання, чи відбулася вже між ними особиста розмова.

«Ні, цього не сталося. Не можна сказати, що я особливо поспішаю. Напевно, дипломатичні служби для того і є, так воно і насправді, щоб все ж підтримувати канали, але на цьому етапі ми не бачимо потреби в підтримці, у розвитку цього каналу спілкування», — заявив міністр.

За його словами, він взагалі не бере участі в перемовах з Росією, окрім як у нормандському форматі.

«Для цього є переговорні команди, які спілкуються, наприклад, у рамках «мінського процесу». Я особисто не веду перемовин з Російською Федерацією, крім тих випадків, коли як радник президента проводив перемовини в «нормандській четвірці». Я тоді представляв президента. Так само, як і радник президента Російської Федерації Владислав Сурков представляв російську сторону», — сказав Пристайко.