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    Пристайко не бачить потреби в спілкуванні з главою МЗС Росії

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    Вадим Пристайко - Пристайко не бачить потреби в спілкуванні з главою МЗС Росії
    Вадим Пристайко

    Пристайко взагалі не бере участі в перемовах з Росією, окрім як у нормандському форматі

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не бачить особливої потреби в спілкуванні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

    Про це він заявив «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання, чи відбулася вже між ними особиста розмова.

    «Ні, цього не сталося. Не можна сказати, що я особливо поспішаю. Напевно, дипломатичні служби для того і є, так воно і насправді, щоб все ж підтримувати канали, але на цьому етапі ми не бачимо потреби в підтримці, у розвитку цього каналу спілкування», — заявив міністр.

    За його словами, він взагалі не бере участі в перемовах з Росією, окрім як у нормандському форматі.

    «Для цього є переговорні команди, які спілкуються, наприклад, у рамках «мінського процесу». Я особисто не веду перемовин з Російською Федерацією, крім тих випадків, коли як радник президента проводив перемовини в «нормандській четвірці». Я тоді представляв президента. Так само, як і радник президента Російської Федерації Владислав Сурков представляв російську сторону», — сказав Пристайко.

    МЗС Росія міністр Сергій Лавров Владислав Сурков Вадим Пристайко радник
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