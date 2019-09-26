Україна планує відновити економічне співробітництво з Угорщиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко та Петер Сійярто Фото: twitter.com/VPrystaiko

Глава МЗС України Вадим Пристайко провів зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто питання економічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зустріч глав МЗС України та Угорщини відбулася 26 вересня в рамках Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в США.

«Сторони обговорили перспективи розвитку політичного діалогу, економічної співпраці, а також відновлення роботи спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що міністри домовилися про встановлення контакту на вищому рівні найближчим часом.

«Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах», - повідомив Пристайко.