Україна планує відновити економічне співробітництво з Угорщиною
Глава МЗС України Вадим Пристайко провів зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто питання економічного співробітництва.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зустріч глав МЗС України та Угорщини відбулася 26 вересня в рамках Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в США.
«Сторони обговорили перспективи розвитку політичного діалогу, економічної співпраці, а також відновлення роботи спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що міністри домовилися про встановлення контакту на вищому рівні найближчим часом.
«Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах», - повідомив Пристайко.