  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна планує відновити економічне співробітництво з Угорщиною

    • Розсилка
    Вадим Пристайко та Петер Сійярто - Україна планує відновити економічне співробітництво з Угорщиною
    Вадим Пристайко та Петер Сійярто
    Фото: twitter.com/VPrystaiko

    Глава МЗС України Вадим Пристайко провів зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто питання економічного співробітництва.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Зустріч глав МЗС України та Угорщини відбулася 26 вересня в рамках Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в США.

    «Сторони обговорили перспективи розвитку політичного діалогу, економічної співпраці, а також відновлення роботи спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що міністри домовилися про встановлення контакту на вищому рівні найближчим часом.

    «Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах», - повідомив Пристайко.

    МЗС міністр Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ