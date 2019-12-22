Пристайко розповів про новий режим перетину кордону з Росією



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Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами Фото: АР

Поїздки виключно за закордонним паспортом в РФ дають додаткові гарантії

Перетин кордону українцями з Російської Федерацією на підставі закордонного паспорта дозволить уникнути бюрократичної тяганини у разі втрати документа.

Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від українських консулів.

«Поїздки виключно за закордонним паспортом в РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової «книжечки« - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів», - заявив Пристайко.

Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 грудня 2019 р.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 грудня ухвалив рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами з наступної весни.

В уряді дійшли висновку, що в умовах агресії Росії спрощений режим перетину кордону створює непропорційні загрози національній безпеці.