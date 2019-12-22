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    Пристайко розповів про новий режим перетину кордону з Росією

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    Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами - Пристайко розповів про новий режим перетину кордону з Росією
    Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами
    Фото: АР

    Поїздки виключно за закордонним паспортом в РФ дають додаткові гарантії

    Перетин кордону українцями з Російської Федерацією на підставі закордонного паспорта дозволить уникнути бюрократичної тяганини у разі втрати документа.

    Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

    За його словами, цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від українських консулів.

    «Поїздки виключно за закордонним паспортом в РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової «книжечки« - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів», - заявив Пристайко.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 грудня ухвалив рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами з наступної весни.

    В уряді дійшли висновку, що в умовах агресії Росії спрощений режим перетину кордону створює непропорційні загрози національній безпеці.

    Росія міністр паспорт кордон Вадим Пристайко
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