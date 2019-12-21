Стало відомо, скільки політв’язнів перебуває у в’язницях Криму



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У в'язницях в анексованому Криму досі утримують 88 політв'язнів Фото: news.mspravka.info

Правозахисники заявляють, що в анексованому Криму у 2019 році були звільнені 12 політв'язнів, але були затримані 40 осіб

В анексованому Криму 88 політв'язнів знаходяться в місцях позбавлення волі.

Про це заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв'ю Громадському радіо.

«Отже, ситуація не покращилася. Зараз по кримських справах 88 осіб перебувають за ґратами», - повідомила Скрипник.

За 2019 рік було звільнено 12 осіб, але нових осіб, позбавлених волі, було 40, підкреслила правозахисниця.

«На жаль, зростає кількість політичних в'язнів. За статистикою, за 2019 рік було звільнено 12 осіб, але нових осіб, позбавлених волі, було 40. З них двоє осіб пізніше отримали умовні терміни, але 38 осіб залишаються за ґратами. Тому Росія начебто йде на поступки і звільняє людей, однак, з іншого боку, - заарештовує ще більше», - констатувала Скрипник.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня.

За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.

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