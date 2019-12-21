У «Борисполі» покарали прикордонників, які пропустили співробітників російського телеканалу «Звєзда»



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Російському телеканалу «Звєзда» заборонили в'їзд в Україну ще на три роки - Кравчук

Заступник голови фракції «Слуга народу» припускає, що ворожі журналісти пробрались в Україну під приводом «провідати хвору бабусю»

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу», назвала появу в Україні знімальної групи російського телеканалу свідомою провокацією з боку РФ.

Як зазначила в інтерв’ю «Главкому» депутатка, «запрошення» російських пропагандистів в Україну, озвучене Зеленським під час Нормандського саміту, можна назвати «проявом емоцій». «Але у нас є санкційний список РНБО, в якому вказані не лише певні персоналії, але й конкретні телеканали», - нагадала Кравчук.

Заступник голови фракції «Слуга народу» відзначила, що під час перетину кордону України журналісти телеканалу «Звєзда» «не мали при собі телекамер». «Вони орендували техніку вже тут. Тому на питання прикордонників «куди ви їдете?» відповідь була на кшталт «ми їдемо провідати хвору бабусю». Потім вони потрапляють на нашу територію, орендують камеру, знімають в центрі Києва і розгорається цей скандал», - пояснила депутатка.

Кравчук додала, що в «Борисполі» мали місце дисциплінарні санкції стосовно тих прикордонників, які пропустили журналістів, котрі виявилися співробітниками телеканалу «Звєзда».

Кравчук повідомила, що за останній час ще дві групи з НТВ намагалися потрапити в Україні зі своєю технікою.

«Тож жодних змін у санкційній політиці немає, санкції діють», - наголосила депутатка.

Як повідомлялося 16 грудня, знімальній групі телеканалу Міноборони РФ «Звезда» заборонили на три роки в'їзд до України.

Нагадаємо, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну. Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група «Звезды» стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.

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