ПриватБанк похвалився досягненнями у Лондонському суді у справі про шахрайство колишніх акціонерів



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Позов включає заяви, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд. дол. у 2014 році

У Високому суді Лондона відбулося п’ятиденне слухання щодо позову АТ КБ «ПриватБанк» проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (колишніх акціонерів та посадових осіб банка), та шести компаній, які, як заявляється, знаходяться під їхнім контролем.

Незадовго до початку слухання справи, відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити. Такі поступки включали визнання того, що банк має «достатню для судового розгляду справу» проти них щодо шахрайства, та, що існує ризик того, що вони розтратять свої активи, якщо їм це не буде заборонено судовим наказом про арешт активів.

Слухання у Високому суді розпочалося у середу, 25 липня, та завершилися у вівторок, 31 липня, за участю судді Джастіса Фанкорта. Протягом слухання банк представив Високому суду детальні аргументи та докази щодо позову, та судового наказу про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову.

Позов, як підстава для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд. дол. у 2014 році шляхом укладення низки удаваних правочинів, що мали наслідком переказування грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли чи контролювали. Під час слухання провідний адвокат ПриватБанку Стефен Сміт пояснив, що у період з квітня 2013 року до серпня 2014 року Коломойський та Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальникам, здійснення виплати за 54 удаваними «договорами поставки» на поставку в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат та концентрат яблучного соку, та схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій.

Позики надавалися без належного затвердження чи проведення перевірок, в той час як договори поставок були укладені як прикриття, що дозволило здійснити виплату 1,9 млрд. дол. шістьом компаніям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited та Collyer Limited (всі компанії створені у Великобританії), та Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc та ZAO Ukrtransitservice LTD (всі компанії створені на Британських Віргінських островах). Жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якої іншої публічної присутності. Така схема була втіленням ідеї Коломойського та Боголюбова, які в той час були власниками більше 90% акцій банку та членами його наглядової ради.

«Це було дуже важливе слухання та істотний крок банку в отриманні належної компенсації коштів, які були незаконним чином привласнені його колишніми власниками. Ми впевнені, що Високий суд Лондона буде неупередженим та справедливим під час розгляду поставлених перед ним питань», - заявив керівник напрямку правового забезпечення ПриватБанку Ярослав Матузка.

У свою чергу Річард Льюіс, партнер компанії Хоган Ловеллс, що представляє інтереси ПриватБанку, додав: «Сила вимог банку відображена у визнанні відповідачами, що банк має достатню для судового розгляду справу проти них щодо шахрайства. Банк повністю довіряє англійському суду у здійсненні правосуддя у справі».