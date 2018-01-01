Призначено нового голову Конституційного суду

Раніше голова Конституційного суду працював у Європейському суді

Новим головою Конституційного Суду обрано Станіслава Шевчука, колишнього суддею Європейського суду з прав людини від України. Це відбулося на спеціальному пленарному засіданні, передає офіційний сайт суду. Повідомляється, що Шевчук призначений суддею Конституційного Суду України 13 березня 2014 року. Відзначимо, що Шевчук був



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Раніше голова Конституційного суду працював у Європейському суді

Новим головою Конституційного Суду обрано Станіслава Шевчука, колишнього суддею Європейського суду з прав людини від України. Це відбулося на спеціальному пленарному засіданні, передає офіційний сайт суду.

Повідомляється, що Шевчук призначений суддею Конституційного Суду України 13 березня 2014 року.

Відзначимо, що Шевчук був суддею Європейського суду з прав людини ad hoc від України протягом 2009 року та з 2012 року.

Як відомо, з 18 березня 2014 року по 18 березня 2017 року головою Конституційного суду був Юрій Баулін. 18 березня 2017 року термін його повноважень на цій посаді закінчився, але він став виконувачем обов'язків голови суду як старший за віком суддя. 3 червня 2017 Бауліна було звільнено у зв'язку із закінченням 9-річного терміну суддівських повноважень.

Нагадаємо, раніше колишній суддя Конституційного суду Микола Козюбра заявив, що низка рішень президента України Петра Порошенка була прийнята з перевищенням ним службових повноважень.

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