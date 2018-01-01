Екс-суддя Конституційного суду розказав, як Банкова перебирає повноваження

Микола Козюбра розповів про конституційні повноваження президента

Низка рішень президента України Петра Порошенка була прийнята з перевищенням ним службових повноважень. Про це в коментарі «Главкому» сказав Микола Козюбра, колишній суддя Конституційного суду, науковець-конституціоналіст. За його словами, приміром, у Конституції не прописані повноваження президента на призначення керівників державних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Козюбра

Микола Козюбра розповів про конституційні повноваження президента

Низка рішень президента України Петра Порошенка була прийнята з перевищенням ним службових повноважень. Про це в коментарі «Главкому» сказав Микола Козюбра, колишній суддя Конституційного суду, науковець-конституціоналіст.

За його словами, приміром, у Конституції не прописані повноваження президента на призначення керівників державних органів. «Загалом ці рішення не відповідають Конституції, хоч і в Конституції є терміни досить невизначені. Так, відносно керівників не вказано, чи йдеться лише про перших осіб, чи про їх заступників у тому числі. Це залежить від тлумачення суду. Але перевищення повноважень президентом у таких випадках є», - пояснив він.

Екс-суддя уточнив, що у Конституції є виключний перелік повноважень президента. «На жаль, дійсно, він цим переліком не завжди користується і бере на себе повноваження, які не визначені Основним законом. Тобто і заборони в Основному законі як такої немає, але і дозволу теж», - уточнив він.

Як повідомлялось, 12 грудня минулого року Порошенко підписав закон, за яким тепер він призначатиме членів НКРЕКП.

Після того Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідні укази від 23 грудня 2017 року оприлюднено на сайті глави держави.