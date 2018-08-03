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    Призначено першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

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    Призначено першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

    Семочко обіймав посаду начальника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області

    Президент Петро Порошенко призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка, який раніше був начальником Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

    Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

    «Призначити Семочка Сергія Олексійовича першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться у документі.

    Іншим указом президент звільнив Семочка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

    Раніше повідомлялося, що ГУ СБУ у м. Києві та Київській області очолить Олег Валендюк.

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