Призначено першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України



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Семочко обіймав посаду начальника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області

Президент Петро Порошенко призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка, який раніше був начальником Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Семочка Сергія Олексійовича першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться у документі.

Іншим указом президент звільнив Семочка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Раніше повідомлялося, що ГУ СБУ у м. Києві та Київській області очолить Олег Валендюк.