Управління СБУ в Києві очолив прокурор, який уникнув люстрації



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Олег Валендюк

На час Революції гідності Валендюк обіймав посаду заступника начальника головного управління ГПУ

Президент України Петро Порошенко своїм указом №223/2018 звільнив Сергія Семочка з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Замість нього, згідно з розпорядженням президента, управління очолить Олег Валендюк.

Усі укази датовані 31 липня.

Семочко очолював управління СБУ в Києві та Київській області від травня.

Нагадаємо, у липні 2015 року програма «Схеми» встановила, що Олег Валендюк підлягає люстрації, але залишився на посаді. На час Революції гідності Валендюк обіймав посаду заступника начальника головного управління Генпрокуратури України, а тому підпадав під люстрацію, відповідно до частини 2 статті 3 закону України «Про очищення влади».

15 жовтня 2014 року, у день, коли набрав чинності закон про люстрацію, Валендюк надіслав запит до Генпрокуратури України, чи підпадає він під звільнення. 16 жовтня йому відповіли, що так. 17 жовтня Валендюк подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з проханням заборонити його звільнення. І наступного робочого дня, 20 жовтня, з’явилася судова ухвала – заборонити Генпрокуратурі звільняти прокурора Валендюка з займаної посади.

У квітні 2018 року менеджер групи реформи органів правопорядку «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Петраковський повідомив, що Олег Валендюк претендує на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві.

Зокрема, в анкеті Валендюк вказав, що проходить військову службу за контрактом. Однак не уточнив, в яких саме військах.

Кар’єру прокурора Олег Валендюк розпочав у 1998 році на посаді прокурора відділу загального нагляду прокуратури Вінницької області. У період з 2014 до 2017 року він задекларував 982,6 тисячі гривень зарплати в органах прокуратури.