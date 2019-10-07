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    Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві: фото

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    Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві - Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві: фото
    Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві

    Профспілкові активісти виступають за підтримку гідної праці, яка має бути в центрі уваги політики і дій влади та роботодавців

    7 жовтня Федерація профспілок України відзначила Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок.

    Профспілкові активісти виступають за підтримку гідної праці, яка має бути в центрі уваги політики і дій влади та роботодавців, а права та інтереси працівників бути у фокусі економічного зростання.

    Таку інформацію активісти намагалися донести до громадян, привернути увагу до проблем працівників, захисту їх соціально-економічних прав та інтересів і дій профспілок проти звуження прав працівників в умовах змін, що відбуваються на ринку праці.

    Щоб підтвердити свою готовність до дій, Молодіжна рада ФПУ організувала і провела флешмоб на майдані Незалежності у Києві біля стели під гаслом: «Працюємо в Україні, будуємо свою державу!».

    Там же пройшов мітинг, на якому виступили лідери профспілок. Люди тримали банери з закликами до влади забезпечити стабільну зайнятість, гідну зарплату, створити нові безпечні і продуктивні робочі місця, легальні трудові відносини, гарантоване перше робоче місце, надійний соціальний захист.

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    Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві: фото
    Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві: фото
    Профспілки влаштували мітинг на Майдані в Києві: фото

    Після мітингу активісти перемістилися в оновлений Будинок Профспілок де було організовано зустріч з головою парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою. Присутні обговорювали важливі для працівників питання проекту нового Трудового кодексу.

    «Сьогодні в основу державної соціальної політики замість суспільно-визнаних соціальних стандартів гідного життя і гідної праці покладено ідею соціальних мінімумів виживання, що призводить до поширення бідності серед українських громадян, а молодь не може знайти гідну працю», - заявив заступник голови ФПУ Володимир Саєнко.

    За його словами, «лише консолідація зусиль профспілок усіх рівнів допоможе захистити трудові права працівників у новій редакції Трудового кодексу, відновити право на страйк».

    «Владі нарешті слід відмовитися від політики, обмеження соціальних і трудових прав та розпочати реальний соціальний діалог задля забезпечення гідного життя людини праці», - наголосив він.

    Джерело: Апостроф

    Будинок профспілок активісти будинок страйк молодь
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