Прогноз Гройсмана менш оптимістичний, ніж у Порошенка: він чекає на транш МВФ у червні

Раніше Порошенко заявив, що очікує транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов'язань

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року. Про це очільник уряду заявив в ефірі каналу «112 Україна». «Думаю, включно з червня це (надходження чергового траншу) може статися... в першій половині 2018 року», - наголосив Гройсман. Він



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Фото: Главком Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Раніше Порошенко заявив, що очікує транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов'язань

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

Про це очільник уряду заявив в ефірі каналу «112 Україна».

«Думаю, включно з червня це (надходження чергового траншу) може статися... в першій половині 2018 року», - наголосив Гройсман.

Він зауважив, що зараз країна та представники Фонду обговорюють формування ціни на газ. При цьому він запевнив, що цього опалювального сезону ніяких рішень щодо підвищення цін на газ уряд ухвалювати не буде.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що очікує на транш від МВФ до квітня.

Зазначимо, до цього міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна сподівається отримати черговий транш від МВФ у травні 2018 року.

Тим часом у Нацбанку зауважили, що цього року розраховують отримати від МВФ близько $2 млрд.