Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні буде тепло і переважно без опадів



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У Києві в суботу без опадів, вдень 5-7° тепла

Найтепліше сьогодні буде на півдні і заході країни

У суботу, 22 лютого, майже на всій території України буде без опадів, температура вдень очікується від 3° морозу до 8° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«22 лютого у східних, вночі і в прикарпатських областях невеликий мокрий сніг та дощ, в Карпатах помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер південний, на Лівобережжі - північно-східний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

У Києві сьогодні без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.