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    Синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні зими

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    Синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні зими

    У неділю, 23 лютого, в Україні дощитиме

    У суботу, 22 лютого, на всій території України буде мінлива хмарність, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

    У західних, північних, південних та центральних областях температура повітря прогріється до 4-8 градусів тепла. На сході України очікують 2-6 градусів вище нуля.

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    Синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні зими
    Синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні зими

    У неділю, 23 лютого, в Україні дощитиме. Водночас в низці регіонів прогнозують певне потепління. Зокрема, у Вінницькій області очікують 9-11 градусів тепла.

    До слова, напередодні у ДСНС повідомили, що через нехарактерну для України зиму з плюсовою температурою повітря в лютому значно зріс показник кількості пожеж в екосистемах. Горить трава, очерет, сухостій, сміття та торф.

    Нагадаємо, кліматологи повідомили, що з 10 лютого розпочалася метеорологічна весна у столиці.

    Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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