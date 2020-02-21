Синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні зими графіка



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У неділю, 23 лютого, в Україні дощитиме

У суботу, 22 лютого, на всій території України буде мінлива хмарність, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

У західних, північних, південних та центральних областях температура повітря прогріється до 4-8 градусів тепла. На сході України очікують 2-6 градусів вище нуля.

У неділю, 23 лютого, в Україні дощитиме. Водночас в низці регіонів прогнозують певне потепління. Зокрема, у Вінницькій області очікують 9-11 градусів тепла.

До слова, напередодні у ДСНС повідомили, що через нехарактерну для України зиму з плюсовою температурою повітря в лютому значно зріс показник кількості пожеж в екосистемах. Горить трава, очерет, сухостій, сміття та торф.

Нагадаємо, кліматологи повідомили, що з 10 лютого розпочалася метеорологічна весна у столиці.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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