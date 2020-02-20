У Києві розпочалася метеорологічна весна



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Лютий встановив уже шість температурних рекордів

18 лютого у Києві було перевищено на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Це вже шостий температурний рекорд у лютому.

Зазначається, що з 10 числа розпочалася метеорологічна весна у столиці.

Нагадаємо, 2 лютого у Києві було встановлено перший температурний рекорд цього місяця. Після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень.

Ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше ніж у 1974 році.

17 лютого у Києві було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».