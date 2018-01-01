Прокат російського фільму «Матильда» заборонили в Україні

У фільмі «Матильда» взяв участь музикант, якому заборонений в'їзд в Україну

В Україні заборонили прокат скандального фільму «Матильда» через те, що один з учасників виробництва кіно перебуває у «чорному списку». Про це повідомив член експертної ради при Держкіно, видавець Дмитро Капранов в ефірі «Радіо Свобода». За словами Капранова, заявив, у фільмі «Матильда» взяв участь



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Кадри з російського фільму «Матильда»

У фільмі «Матильда» взяв участь музикант, якому заборонений в'їзд в Україну

В Україні заборонили прокат скандального фільму «Матильда» через те, що один з учасників виробництва кіно перебуває у «чорному списку».

Про це повідомив член експертної ради при Держкіно, видавець Дмитро Капранов в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Капранова, заявив, у фільмі «Матильда» взяв участь музикант, якому заборонений в'їзд в Україну. Але імені він не оприлюднив.

«Ось зараз ми не дозволили прокат «Матильди» за формальними критеріями. Там музикант, який там все це діло робив. Він у «чорному списку». Наші глядачі можуть запитати: «Як так, лише музикант, а ви забороняєте?». А у відповідь я можу сказати: «Ви готові купувати на базарі кавуни з нітратами? Так, там є вітаміни, але там є і нітрати. Ці люди з «чорного списку» – це нітрати, продукція, яка вважається отруйною», – пояснив Капранов.

Член експертної ради при Держкіно зазначив, що мається на увазі список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Зазначимо, російський історичний художній фільм-драма «Матильда» викликав бурхливу реакцію російської суспільства та церкви. У сюжеті – стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесінської.

Як відомо, прем’єра фільму «Матильда» у Москві, проти якого виступали православні активісти, відбулась 24 жовтня.

За повідомленнями джерел, від початку вересня у всіх російських регіонах, а також у Москві та Петербурзі, відбулась хвиля евакуацій через анонімні дзвінки. За словами «Християнської держави» хибні дзвінки про мінування пов’язані з протестами проти «Матильди».

Як відомо, скандал з «Матільдою» спровокувала зокрема колишній «прокурор» анексованого українського півострова Крим Наталія Поклонська.

Через істеричні заклики депутата Держдуми Наталії Поклонської в Росії її послідовник спалив кінотеатр.

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