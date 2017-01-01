Прокуратура направила до суду справу Шуфрича-молодшого

Справу скеровано до Шевченківського райсуду столиці

Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно сина народного депутата Нестора Шуфрича, який 26 серпня поточного року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки



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Нестор Шуфрич-молодший

Справу скеровано до Шевченківського райсуду столиці

Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно сина народного депутата Нестора Шуфрича, який 26 серпня поточного року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

Нагадаємо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого з численними травмами було госпіталізовано.

Постраждалому першу допомогу надав син головного рабина України Моше-Реувена Асмана Мендель Асман.

29 серпня поліція оголосила підозру Нестору Шуфричу-молодшому.

Суд відпустив Шуфрича-молодшого на поруки батька.

На Шуфрича-молодшого поклали низку зобов'язань: прибувати на виклики прокурора та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон.

Прокуратура просила суд призначити Шуфричу цілодобовий домашній арешт, щоб він не зміг уникати слідчих дій і впливати на свідків.

В кінці жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для сина Шуфрича у вигляді передачі на поруки батька.

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