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    Прокуратура розслідує незаконну поставку інтернету в окупований Крим

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    Прокуратура розслідує незаконну поставку інтернету в окупований Крим

    Інтернет-провайдер співпрацює з ЛНР

    Прокуратура Криму почала кримінальне провадження за фактом незаконного надання послуг інтернет-провайдерами в окупованому Росією Криму.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Так, після виходу сюжету «Інтернет в Криму від «ДНР« і «ЛНР«? на інтернет-ресурсі «Крим.Реалії« 11 лютого прокуратура Криму почала досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України («Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України«).

    Як повідомляється, підприємство з російською реєстрацією в порушення законодавства України здійснює надання послуг інтернет-провайдера на тимчасово окупованій території АР Крим і при цьому, з метою запобігання міжнародним санкціям, співпрацює з інтернет-провайдерами, які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

    «Тим самим представники зазначеного інтернет-провайдера і інших інтернет-провайдерів здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України«, - йдеться в повідомленні.

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