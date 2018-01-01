Прокуратура США запідозрила Кваснєвського у зв'язках з Манафортом

За словами Александра Кваснєвського, політичних або ділових домовленостей з Манафортом у нього не було

Прокуратура Сполучених Штатів Америки заявила, що підозрює колишнього президента Польщі Александра Кваснєвського у фінансових зв'язках з проросійським лобістом та колишнім головою виборчого штабу президента Дональда Тампа Полом Манафортом. Про це повідомляє польське видання fact.pl. У свою чергу, Кваснєвський рішуче заперечує дану інформацію.



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Александр Кваснєвський, екс-президент Польщі

За словами Александра Кваснєвського, політичних або ділових домовленостей з Манафортом у нього не було

Прокуратура Сполучених Штатів Америки заявила, що підозрює колишнього президента Польщі Александра Кваснєвського у фінансових зв'язках з проросійським лобістом та колишнім головою виборчого штабу президента Дональда Тампа Полом Манафортом. Про це повідомляє польське видання fact.pl.

У свою чергу, Кваснєвський рішуче заперечує дану інформацію.

«Пол Манафорт – це впливовий американський лобіст, екс-голова виборчого штабу Дональда Тампа періоду президентської кампанії. Манафорт був також радником екс-президента України Віктора Януковича. Щодо цього періоду американські слідчі мають до нього багато запитань. За словами американської прокуратури, у 2012-2013 роках Манафорт таємно платив декільком європейським політикам, аби вони займалися лобіюванням України», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, обвинувальний акт проти Манафорта не підтверджує і не припускає те, що діяльність Кваснєвського або інших європейських політиків суперечила закону.

Водночас польський екс-президент визнав, що знайомий з Манафортом.

«Ми познайомилися у 2012 році, коли спільно з екс-головою Європейського парламенту Петом Коксом здійснювали в Україні місію, завданням якої було переконати Януковича звільнити з в’язниці лідерку опозиції Юлію Тимошенко. Ми зустрічалися декілька разів, сподіваючись, що Манафорт допоможе переконати Януковича. Я не бачився з ним від 2013 року, коли Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і почався Майдан», – підкреслив Кваснєвський.

За його словами, політичних або ділових домовленостей з Манафортом не було.

Як стало відомо 24 лютого, серед європейських політиків, яким колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт давав гроші, може бути колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання уряду України.



