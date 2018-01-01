Спецпрокурор США: Манафорт платив політикам з ЄС за лобіювання українського уряду

Манафорт використав офшорні рахунки, щоб заплатити 2 млн євро колишнім європейським політикам за лобіювання інтересів уряду України

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання уряду України. Про це повідомляє AP. Зазначається, що обвинувальний вирок базується на свідченнях екс-помічника Манафорта Ріка Гейтса, який визнав себе



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Пол Манафорт

Манафорт використав офшорні рахунки, щоб заплатити 2 млн євро колишнім європейським політикам за лобіювання інтересів уряду України

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання уряду України.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що обвинувальний вирок базується на свідченнях екс-помічника Манафорта Ріка Гейтса, який визнав себе винним у звинуваченнях щодо змови на федеральному рівні та наданні неправдивих свідчень.

Спецпрокурор звинувачує Манафорта у тому, що він використав офшорні рахунки, щоб заплатити 2 мільйони євро колишнім європейським політикам за лобіювання інтересів українського уряду.

Повідомляється, що політичні діячі, відомі як «габсбургська група», вважалися незалежними аналітиками, хоча насправді були платними лобістами.

За інформацією видання, приховане лобіювання відбувалося в США.

В обвинувальному висновку йдеться, що групою керує колишній європейський канцлер.

Декілька днів тому Мюллер опублікував нові звинувачення проти Манафорта, звинувативши його в приховуванні доходів і обмані банків.

спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Цваана у наданні завідомо неправдивих свідчень про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборному штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом і іншою неназваною людиною. Також Мюллер заявляє, що ван дер Цваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

Згодом Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Джерело: Українська правда