Австрійські ЗМІ у суботу повідомили, що йдеться про Альфреда Гузенбауера

Серед європейських політиків, яким колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт давав гроші, може бути колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер. Про це повідомляє австрійське видання Kurier. В обвинувальному висновку ФБР проти Манафорта не називаються імена європейських



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Альфред Гузенбауер

Австрійські ЗМІ у суботу повідомили, що йдеться про Альфреда Гузенбауера

Серед європейських політиків, яким колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт давав гроші, може бути колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер. Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

В обвинувальному висновку ФБР проти Манафорта не називаються імена європейських політиків, яким Манафорт заплатив понад 2 млн доларів за «висловлення більш зручної для України позиції».

Однак там згадується «Габсбурзька група» політиків, яка активно взаємодіяла з Манафортом у 2012-2013 роках, на чолі з «колишнім європейським канцлером».

Австрійські ЗМІ у суботу повідомили, що йдеться про Альфреда Гузенбауера, який був канцлером Австрії у 2007-2008 роках. При цьому, кандидатури інших «колишніх європейських канцлерів» були відкинути з огляду на відсутність активності з їхнього боку в контексті України у 2012-13 роках.

Сам Гузенбауер відкидає свою можливу причетність до лобіювання інтересів Януковича.

«Я не вів жодної діяльності на користь пана Януковича чи Партії регіонів», - заявив він, наполягаючи, що його інтересом у 2012-13 роках було зближення України з Європою.

«Я брав участь у публічних заходах у Парижі, Брюсселі та Берліні щоб забезпечити підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС», - заявив екс-канцлер і додав, що після відмови Януковича від підписання асоціації він згорнув свою активність.

Гузенбауер підтвердив, що після цього двічі чи тричі зустрічався з Манафортом на заходах в тому числі у Вашингтоні, однак відмовився говорити на тему отримання коштів від нього.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання уряду України.

Джерело: Європейська правда