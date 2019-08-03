Простести в Москві: соратницю Навального оштрафували на $4,5 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Любов Соболь затримали на акції протесту в Москві 3 серпня

Протокол на Соболь був складений за акцію 15 липня на Трубній площі

Суд у Москві оштрафував юриста Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь на 300 тис. руб. ($4,5 тис.) за повторне порушення правил проведення мітингу (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Про це соратниця опозиціонера Олексія Навального повідомила в Twitter.

Соболь також навела пояснення судді: за його словами, немає підстав не довіряти рапортами співробітників поліції.

Юрист ФБК і незареєстрований кандидат в Мосміськдуму розцінила таке рішення суду як тиском.

Судья: нет оснований не доверять рапортам сотрудников полиции, штраф 300 тыс.рублей. Рапорта сотрудников полиции идентичны вплоть до ошибок в орфографии. Максимальный штраф по ч.8 ст.20.2 — давление на Соболь как независимого кандидата на выборах — Соболь Любовь (@SobolLubov) 3 серпня 2019 р.

Її адвокат Іван Сустін повідомив Медіазоні, що протокол на Соболь був складений за акцію 15 липня на Трубній площі. Він також уточнив, що після вироку Соболь повезли до Слідчого комітету для допиту в справі про масові заворушення на акції 27 липня.

Соболь затримали в першій половині дня 3 серпня, в день проведення в центрі Москви не узгодженої з владою акції на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму. За останніми даними правозахисників, на мітингу затримали понад 800 осіб.