Просуває «русскій мір» і виправдовує агресію РФ. Херсонський блогер підозрюється у держзраді

В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила підозру мешканцю Херсона у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Про це інформує фейсбук-сторінка прокуратури.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України підозрюваний одразу перейшов на бік ворога. Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдає шкоду інформаційній безпеці України. Зокрема, розміщує на власному каналі в мережі Інтернет відеоматеріали з пропагандою «руського миру» та виправдовує збройну агресію Російської Федерації.

Своїми діями підозрюваний чинить психологічний тиск на населення з активною проукраїнською позицією для подолання його спротиву та окупації.

За протизаконні дії фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 13 березня міноборони РФ офіційно заявило про окупацію Херсону, але влада у місті українська.