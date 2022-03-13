Міноборони РФ офіційно заявило про окупацію Херсону, але влада у місті українська

В Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Комунальні служби української влади продовжують виконувати поточні роботи в Херсоні

Міноборони Росії 13 березня заявило, що російські Збройні сили взяли під повний контроль українське місто Херсон. Про це передає прокремлівське видання «Риа Новости».

«У звільненому Херсоні відновлюється робота транспорту, банків, громадського харчування, а з понеділка розпочнуться дистанційні заняття і навчальні заклади», – повідомляє росЗМІ.

Разом з тим, Херсонська міська рада протягом неділі, 13 березня продовжує інформувати мешканців про те, що місто залишається з теплом, Херсонська ТЕЦ, «Херсонтеплоенерго», «Теплотехсервіс» та «Херсонтеплогенерація» працюють у штатному режимі.

Крім цього, в окупованому росіянами Херсоні українські комунальні служби вивозять сміття і забезпечують пасажирські перевезення тролейбусами.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв сьогодні виклав світлини, на яких він вшанував пам’ять Героїв та поклав квіти до Вічного вогню.

«Херсон завжди був і буде українським, бо у ньому житимуть українці. Завжди. Таким ти і будеш, моє рідне місто, - сильним, упертим та УКРАЇНСЬКИМ! Слава нашим героям! Слава українському Херсону!» – написав мер у Facebook.

Як відомо, в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що «Херсонщина – це Україна». Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Додамо, що 12 березня мер окупованого Генічеська заявив про відставку. Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого.