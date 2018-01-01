Протести в Ефіопії: силовики відкрили вогонь через антиурядові пісні

Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників

Служби безпеки Ефіопії відкрили вогонь по протестувальниках у місті Волдія, які співали антиурядові пісні, внаслідок чого є загиблі. Про це заявила речниця Офісу ООН з прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Reuters. «Інцидент у місті Волдія в штаті Амхара стався, коли служби безпеки спробували завадити людям співати антиурядові пісні



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Протести в Ефіопії

Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників

Служби безпеки Ефіопії відкрили вогонь по протестувальниках у місті Волдія, які співали антиурядові пісні, внаслідок чого є загиблі.

Про це заявила речниця Офісу ООН з прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Reuters.

«Інцидент у місті Волдія в штаті Амхара стався, коли служби безпеки спробували завадити людям співати антиурядові пісні та, вірогідно, відкрили по них вогонь. Повідомляється, що протестувальники після цього заблокували дороги та знищили кілька об'єктів нерухомості», - сказала Шамдасані.

За її словами, це сталося ще в суботу. Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників.

«Ми знаємо, що президент штату Амхара, який підтвердив загибель та поранення, пообіцяв «уважно вивчити» інцидент», - наголосила речниця.

Вона додала, що це розслідування має бути повним, незалежним, неупередженим та ефективним, усі порушники прав людини мають бути притягнуті до відповідальності.

У свою чергу, влада Ефіопії підтвердила загибель щонайменше семи осіб унаслідок зіткнень між силами безпеки та прочанами, які брали участь у релігійній церемонії на півночі країни. Однак, про причини їх смерті не повідомляється.

Нагадаємо, в Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ щодо групи протестувальників проти військової операції країни в сирійському Афріні.

Джерело: Укрінформ