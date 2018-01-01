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    Протести в Ефіопії: силовики відкрили вогонь через антиурядові пісні

    Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників
    Служби безпеки Ефіопії відкрили вогонь по протестувальниках у місті Волдія, які співали антиурядові пісні, внаслідок чого є загиблі. Про це заявила речниця Офісу ООН з прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Reuters. «Інцидент у місті Волдія в штаті Амхара стався, коли служби безпеки спробували завадити людям співати антиурядові пісні
    • Вчора, 21:42
    • Розсилка
    Протести в Ефіопії
    Протести в Ефіопії

    Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників

    Служби безпеки Ефіопії відкрили вогонь по протестувальниках у місті Волдія, які співали антиурядові пісні, внаслідок чого є загиблі.

    Про це заявила речниця Офісу ООН з прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Reuters.

    «Інцидент у місті Волдія в штаті Амхара стався, коли служби безпеки спробували завадити людям співати антиурядові пісні та, вірогідно, відкрили по них вогонь. Повідомляється, що протестувальники після цього заблокували дороги та знищили кілька об'єктів нерухомості», - сказала Шамдасані.

    За її словами, це сталося ще в суботу. Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників.

    «Ми знаємо, що президент штату Амхара, який підтвердив загибель та поранення, пообіцяв «уважно вивчити» інцидент», - наголосила речниця.

    Вона додала, що це розслідування має бути повним, незалежним, неупередженим та ефективним, усі порушники прав людини мають бути притягнуті до відповідальності.

    У свою чергу, влада Ефіопії підтвердила загибель щонайменше семи осіб унаслідок зіткнень між силами безпеки та прочанами, які брали участь у релігійній церемонії на півночі країни. Однак, про причини їх смерті не повідомляється.

    Нагадаємо, в Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ щодо групи протестувальників проти військової операції країни в сирійському Афріні.

    Джерело: Укрінформ

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