Протести в Ефіопії: силовики відкрили вогонь через антиурядові пісні
- Вчора, 21:42
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Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників
Служби безпеки Ефіопії відкрили вогонь по протестувальниках у місті Волдія, які співали антиурядові пісні, внаслідок чого є загиблі.
Про це заявила речниця Офісу ООН з прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Reuters.
«Інцидент у місті Волдія в штаті Амхара стався, коли служби безпеки спробували завадити людям співати антиурядові пісні та, вірогідно, відкрили по них вогонь. Повідомляється, що протестувальники після цього заблокували дороги та знищили кілька об'єктів нерухомості», - сказала Шамдасані.
За її словами, це сталося ще в суботу. Офіс ООН із прав людини дуже занепокоєний загибеллю протестувальників.
«Ми знаємо, що президент штату Амхара, який підтвердив загибель та поранення, пообіцяв «уважно вивчити» інцидент», - наголосила речниця.
Вона додала, що це розслідування має бути повним, незалежним, неупередженим та ефективним, усі порушники прав людини мають бути притягнуті до відповідальності.
У свою чергу, влада Ефіопії підтвердила загибель щонайменше семи осіб унаслідок зіткнень між силами безпеки та прочанами, які брали участь у релігійній церемонії на півночі країни. Однак, про причини їх смерті не повідомляється.
Нагадаємо, в Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ щодо групи протестувальників проти військової операції країни в сирійському Афріні.
Джерело: Укрінформ