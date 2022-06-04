Протести в Єревані: госпіталізовано 50 осіб

Для розгону демонстрантів поліцейські використовували світлошумові гранати

В ході антиурядових демонстрацій в Єревані, щонайменше 50 осіб були госпіталізовані. Про це повідомляє Reuters.

Поліцейські застосували світлошумові гранати після того, як демонстранти закидали їх камінням. Тиск на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна посилився відтоді, як він наблизився до нормалізації відносин з Азербайджаном.

Як зазначається, з 50 осіб, які були доставлені в лікарню, 34 постраждалих були поліцейськими.

В ході попередніх протестів тисячі людей блокували урядові будівлі і перекривали дороги, вимагаючи відставки уряду.

Нагадаємо, що 30 квітня у Вірменії активісти влаштували незвичайну акцію протесту. Вони почепили на домашніх курей портрети прем'єра країни та випустили птахів у центрі Єревану. Активісти визвольного руху пояснили, що курки – це символ боягузтво чинної влади.