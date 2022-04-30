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    Кури вийшли на протест у Єревані (відео)

    У Єревані поліція розганяла незвичайну акцію протесту, в якій були задіяні птахи&nbsp; - Кури вийшли на протест у Єревані (відео)
    У Єревані поліція розганяла незвичайну акцію протесту, в якій були задіяні птахи 
    фото: Скріншот відео

    За птахами, до яких були прикріплені фотографії очільника вірменського уряду, ганялися поліцейські

    У Вірменії активісти влаштували незвичайну акцію протесту в День громадянства. Про це повідомляє Sputnik Armenia.

    На знак протесту вони почепили на домашніх курей портрети прем'єра країни та випустили птахів у центрі Єревану.

    Активісти визвольного руху пояснили, що курки – це символ боягузтво чинної влади.

    Птахи одразу привернули увагу місцевих мешканців та поліції. Близько десяти птахів бігали центральною площею столиці Вірменії.У кожної курки до пір'я був прикріплений портрет Нікола Пашиняна з датою, коли він став головою уряду.

    Складалося враження, що птахи самі вийшли на своєрідну політичну акцію. Правоохоронцям довелося бігати площею та ловити моторних птахів. А активісти у цей час включили пісню Піпо Франка «Кі-кі-ки, ко-ко-ко».

    Зрештою птахів прибрали. Активіста, який приніс птахів ,затримали.

    Нагадаємо, що дещо раніше поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва.

    Столичні правоохоронці відібрали баранів в учасників акції протесту біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Тварин відправили до столичного зоопарку.

    Теги: протест Вірменія Єреван активісти птахи
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    Кури вийшли на протест у Єревані (відео)