Кури вийшли на протест у Єревані (відео)

У Єревані поліція розганяла незвичайну акцію протесту, в якій були задіяні птахи

За птахами, до яких були прикріплені фотографії очільника вірменського уряду, ганялися поліцейські

У Вірменії активісти влаштували незвичайну акцію протесту в День громадянства. Про це повідомляє Sputnik Armenia.

На знак протесту вони почепили на домашніх курей портрети прем'єра країни та випустили птахів у центрі Єревану.

Активісти визвольного руху пояснили, що курки – це символ боягузтво чинної влади.

Птахи одразу привернули увагу місцевих мешканців та поліції. Близько десяти птахів бігали центральною площею столиці Вірменії.У кожної курки до пір'я був прикріплений портрет Нікола Пашиняна з датою, коли він став головою уряду.

Складалося враження, що птахи самі вийшли на своєрідну політичну акцію. Правоохоронцям довелося бігати площею та ловити моторних птахів. А активісти у цей час включили пісню Піпо Франка «Кі-кі-ки, ко-ко-ко».

Зрештою птахів прибрали. Активіста, який приніс птахів ,затримали.

Нагадаємо, що дещо раніше поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва.

Столичні правоохоронці відібрали баранів в учасників акції протесту біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Тварин відправили до столичного зоопарку.