Протести в Сербії не можна порівнювати з Євромайданом – Інститут світової політики



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Протести в Сербії

Із грудня 2018 року в Сербії тривають масові протести проти режиму Александра Вучича

З кінця минулого року в Сербії тривають масові протести проти влади Александра Вучича. Ці мітинги не можна порівнювати з подіями на Євромайдані. Вони іншого характеру. Такі думки висловила Наталія Іщенко, заступник директора Інституту світової політики, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Із грудня 2018 року в Сербії тривають масові протести проти режиму Александра Вучича. «За два місяці протести поширилися на всю країну. Формально Вучич готовий до нових виборів, але допускає таку опцію лише, коли нинішній режим втратить повністю легітимність», - говорить Іщенко.

Заступниця директора Інституту світової політики наголосила на тому, що не можна сприймати протести в Сербії через призму українського досвіду, вважаючи, що опозиція відстоює більш проєвропейську позицію. Навпаки, опозиційний «Альянс за Сербію» не згадує про членство країни в ЄС в своїй програмі.

Паралельно із протестами в Сербії в Чорногорії розгорівся новий політичний скандал. «Його об’єктом є давній соратник незмінного лідера Чорногорії Міло Джукановича. Соратника чорногорського лідера звинувачують в отриманні хабаря із 97,5 тисячами євро. Дана інформація була оприлюднена бізнесменом Душко Княжевичем, який ховається від правосуддя Чорногорії в Лондоні. Скандал, який опосередковано б’є і по самому Міло Джукановичу вже почала використовувати проросійська опозиція Чорногорії, яка ініціювала низку протестів. Вважається, що за оприлюдненням матеріалів проти соратника Джукановича може стояти РФ», - підсумувала Іщенко.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: