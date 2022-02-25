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    Проти українців почалася фішингова атака. Не відкривайте незрозумілі електронні листи

    Влада попереджає про фішингову атаку - Проти українців почалася фішингова атака. Не відкривайте незрозумілі електронні листи
    Влада попереджає про фішингову атаку

    Влада закликає громадян бути пильними під час користування електронною поштою

    Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери.

    «Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше народний депутат Альона Шкрум повідомила, що до столиці наближається російська авіація.

    Як повідомляв «Главком», 25 лютого російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних Сил України.

    Теги: інтернет
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    Проти українців почалася фішингова атака. Не відкривайте незрозумілі електронні листи