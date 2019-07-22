Проугорські кандидати програють на виборах на Закарпатті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє на окрузі №73

Троє кандидатів до Верховної Ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Три угорські кандидати - Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт – балотувалися як самовисуванці у парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла «Nekünk Kárpátalja az első». Українською ця фраза перекладається як «Для нас головне - Закарпаття».

Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє на окрузі №73. За підрахунком 55,65% протоколів, він має вдвічі менше голосів за свого конкурента Владіслава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

На окрузі №69 Товт посідає третє місце (14,22% голосів), там опрацьовано вже 72,18% протоколів.

Борто на окрузі №68 йде лише четвертим з результатом 15,90% голосів, ЦВК опрацювала майже половину протоколів.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 16 липня, ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, відвідав м. Берегове Закарпатської області, де взяв участь у низці публічних заходів.

В офіційній ноті посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сійярто здійснив на запрошення народного депутата України Брензовича, який є кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Джерело: Українська правда