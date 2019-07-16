В МЗС стурбовані візитом Сійярто на Закарпаття



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Сійярто здійснив візит на Закарпаття на запрошення народного депутата України В.Брензовича

В МЗС заявили, що звернуться до компетентних органів України з проханням надати правову оцінку візиту Сійярто на Закарпаття

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 16 липня, ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, відвідав м. Берегове Закарпатської області, де взяв участь у низці публічних заходів.

Про це у вівторок повідомила пресслужба МЗС України.

«В офіційній ноті посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сійярто здійснив на запрошення народного депутата України В.Брензовича, який є кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Водночас пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передбачено, що участь у передвиборній агітації забороняється іноземцям та особам без громадянства, у тому числі в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати», - заявили в МЗС.

Зауважується, що у свою чергу стаття 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року передбачає, що всі особи, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, «зобов’язані поважати закони і постанови держави перебування». Вони також зобов’язані не втручатися у внутрішні справи цієї держави.

В МЗС заявили, що звернуться до компетентних органів України з проханням надати правову оцінку зазначеній ситуації.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.