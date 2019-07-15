МЗС заявило про втручання Угорщини у вибори



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Єгор Божок на зустрічі з Іштваном Ійдярто Фото: МЗС

15 липня в Закарпатську область, користуючись дипломатичним паспортом, з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш

Тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

Про це 15 липня повідомляє пресслужба МЗС.

«Стурбованість української сторони викликають нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України В.Брензовичем у Будапешті, низка візитів у Закарпатську область України офіційних осіб Угорщини та публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чинників на підтримку зазначеного та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня», - заявили в міністерстві.

Водночас, як повідомляється, МЗС України з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня в Закарпатську область, користуючись дипломатичним паспортом, з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі.

«Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України», - підкреслили в МЗС.

Зауважується, що зважаючи на великий суспільний резонанс, що викликали в українському суспільстві згадані вище дії, угорській владі «наполегливо рекомендовано до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація».

Нагадаємо, 15 липня на Закарпатті проходили масові обшуки в осіб, які підозрюються у підкупі виборців. В рамках цієї справи слідчі дії провели і вдома у члена партії «Єдиний центр» Петра Добромільського, який балотується по 73-му округу.

За один голос та голосування виключно за одного кандидата у народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень, заявили в Нацполіції.