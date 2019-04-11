Пучдемон буде балотуватися в Європарламент



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Пучдемон представив весь список коаліції «Разом за Каталонію»

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент (ЄП) від своєї політичної сили «Разом за Каталонію».

Про це повідомляє Belga.

У присутності колишніх членів каталонського уряду Клари Понсати і Тоні Комина Пучдемон представив весь список коаліції «Разом за Каталонію».

У березні офіційний представник уряду Каталонії Ельза Артади заявила, що Карлес Пучдемон очолить список «Разом за Каталонію» на майбутніх виборах в Європарламент (ЄП), які відбудуться в Іспанії 26 травня.

Нагадаємо, Пучдемон живе у вигнанні в Бельгії відтоді, як в Іспанії проти нього відкрили кримінальну справу через організацію референдуму про незалежність Каталонії.

У липні 2018 року він заявляв, що продовжить займатися політикою у Бельгії.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії.

27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, серед яких колишній глава регіону Карлес Пучдемон.

У лютому Верховний суд Іспанії почав розглядати по суті справу про 12 лідерів, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії у жовтні 2017 року.