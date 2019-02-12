У Мадриді почався суд над каталонськими сепаратистами



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9 із 12 обвинувачених у спробі повстання проти влади Іспанії загрожує до 25 років за ґратами

Судовий процес триватиме близько 3 місяців

Верховний суд Іспанії почав розглядати по суті справу про 12 лідерів, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії у жовтні 2017 року. Про це повідомляє Reuters.

«У вівторок у Мадриді почався судовий процес над 12 політичними лідерами з північно-східного іспанського регіону Каталонії», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що судовий процес триватиме близько 3 місяців, а остаточний вирок буде ухвалений щонайменше ще через 2-3 місяці. Судові засідання транслюватимуться по телебаченню.

Як відомо, 9 із 12 обвинувачених у спробі повстання проти влади Іспанії загрожує до 25 років за ґратами. Проте лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон виїхав із Іспанії.

Невдала спроба проголосити незалежність Каталонії від Іспанії відбулася у жовтні 2017 року за підсумками не визнаного центральною владою референдуму.