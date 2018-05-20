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    Пума напала на двох велосипедистів у США

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    <p>Один з велосипедистів був знайдений мертвим після нападу</p>
    Фото: Komo News

    Один з велосипедистів був знайдений мертвим після нападу

    Велосипедисти зіткнулися з твариною під час ранкової розминки на віддаленій дорозі

    В американському штаті Вашингтон пума напала на двох велосипедистів, загнавши їх у пастку.

    Про це повідомляє Komo News з посиланням на місцеву поліцію.

    Інцидент стався у лісі неподалік Сіетла. Велосипедисти зіткнулися з твариною під час ранкової розминки на віддаленій дорозі. Спершу пума напала на одного з них, потім кинулася за другим, який в цей час спробував сховатися від тварини.

    Перший потерпілий після нападу сів на велосипед і проїхав ще кілька миль, щоб зателефонувати в службу порятунку, але не встиг повідомити, що з ним сталося. Рятувальникам довелося встановлювати місцезнаходження того, хто телефонував самостійно. Через деякий час вони знайшли чоловіка у важкому стані та відправили до лікарні.

    Другий велосипедист був знайдений мертвим, над його тілом стояла пума. Тварину застрелили.

    Нагадаємо, в квітні в окупованій Керчі від хазяйки втекла пума

    Джерело: Новое Время

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