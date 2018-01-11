Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму

Росія готова допомогти транспортувати той металобрухт до Одеси

РФ готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Росією Криму. Про це заявив президент РФ Володимир Путін. «Правда, вона знаходиться вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав він на зустрічі з главами



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Росія готова допомогти транспортувати той металобрухт до Одеси

РФ готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Росією Криму. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

«Правда, вона знаходиться вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав він на зустрічі з главами російських ЗМІ та інформагентств, пише РИА Новости.

За його словами, мова йде про десятки кораблів і бойових літаків, які українські військові можуть забрати. Росія готова допомогти транспортувати їх до Одеси, сказав Путін.

Президент РФ додав, що є і значний боєзапас, але він, за даними російських військових експертів, не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці.

Путін зазначив, що Росія готова запросити українських військових для участі в цій процедурі.

Він також розповів про сучасний стан російсько-українських відносин. Путін назвав ненормальним становище, коли між двома «близькими країнами» замість конструктивної взаємодії складається ситуація, «яку ми спостерігаємо сьогодні». Він висловив надію, що відносини нормалізуються після вирішення питання щодо Донбасу.