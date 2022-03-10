Путін піде на ескалацію, бо не може програти війну в Україні – американська розвідка

В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець, який мешкає в США, заявив з посиланням на слова директори Національної розвідки США Евріл Гейнс, що російський президент Володимир Путін може піти на ескалацію у війні з Україною. Про це він сказав 9 березня у відеоблозі, присвяченому російській агресії в Україні.

За словами Швеця, ця інформація прозвучала з вуст Евріл Гейнс під час її доповіді в американському Конгресі.

«Розвідка вважає, що Путін відчуває образу на Захід, який не надає йому належної уваги. При цьому Путін вважає, що цю війна він не може собі дозволити програти. Для нього найголовніше вийти переможцем за будь-яку ціну», – заявив ексрозвідник, зацитувавши відомості директори Національної розвідки США.

Крім цього, як наголосив Швець, у Конгресі також виступив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс. За даними керівника ЦРУ, Путін багато років вариться в образах та амбіціях, у нього немає радників. Швидше за все, російський президент подвоїть зусилля та намагатиметься знищити українських військових, не звертаючи уваги на жертви цивільного населення. При цьому Путін не має чіткої мети цієї війни, додав директор ЦРУ.

Водночас колишній радянський розвідник зауважив, що у Ростовській області оголошено таємну мобілізацію чоловіків для війни проти України.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.