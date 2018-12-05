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    Путін пояснив, чому не захотів говорити з Порошенком

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    Путін пояснив, чому не захотів говорити з Порошенком

    Журналісти попросили Путіна прокоментувати відсутність телефонної розмови з Порошенком, про яку просила українська сторона

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що він не відповідає на спроби президента України Петра Порошенка поговорити по телефону, тому що не хоче брати участь у його виборчій кампанії і «нехитрій комбінації», пов'язаній з інцидентом в Керченській протоці.

    «Адже справа не в тому, що я просто ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, справа не в цьому», - сказав Путін, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати відсутність телефонної розмови з Порошенком, про яку просила українська сторона.

    «Справа в тому, що я не хочу брати участь у його виборчій кампанії», - пояснив президент РФ.

    За його словами, Порошенко «майстерно створює кризові і провокаційні ситуації і тут же перекладає відповідальність за скоєне на Росію», після чого «хоче відразу продемонструвати, що він успішно вирішує проблеми, які виникли».

    «Ось нехитра комбінація, і я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду», - заявив Путін.

    Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

    Джерело: Интерфакс

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