Порошенко хотів поговорити із Путіним після обстрілу українських суден



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Після захоплення моряків Петро Порошенко намагався поговорити з Путіним

У Кремлі Порошенка проігнорували

Президент України Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам.

«Хочу наголосити, що одразу вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді», – сказав Порошенко.

Він також додав, що йому довелось зателефонувати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель із проханням поговорити із Путіним.

«Я вимушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоби вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів», – додав він.

Порошенко наголосив, що Україна буде боротися всіма можливими методами за звільнення українських моряків.

«Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів з російських в’язниць, бо я впевнений, що зараз буде розігруватись спектакль нібито кримінальної відповідальності за порушення українського кордону, бо весь світ визнає: Крим – це Україна і територіальні води українські. І взагалі – це є нищівний фарс», - сказав він.

Глава держави повідомив, що надано доручення відповідним спецслужбам, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, посольствам вжити всіх заходів, які є в розпорядженні України, для повернення українців.

«Ми маємо бути єдині і за своїх стояти до кінця», - сказав президент.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.