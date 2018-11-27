  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко хотів поговорити із Путіним після обстрілу українських суден

    • Розсилка
    Після захоплення моряків Петро Порошенко намагався поговорити з Путіним - Порошенко хотів поговорити із Путіним після обстрілу українських суден
    Після захоплення моряків Петро Порошенко намагався поговорити з Путіним

    У Кремлі Порошенка проігнорували

    Президент України Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

    Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам.

    «Хочу наголосити, що одразу вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді», – сказав Порошенко.

    Він також додав, що йому довелось зателефонувати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель із проханням поговорити із Путіним.

    «Я вимушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоби вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів», – додав він.

    Порошенко наголосив, що Україна буде боротися всіма можливими методами за звільнення українських моряків.

    «Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів з російських в’язниць, бо я впевнений, що зараз буде розігруватись спектакль нібито кримінальної відповідальності за порушення українського кордону, бо весь світ визнає: Крим – це Україна і територіальні води українські. І взагалі – це є нищівний фарс», - сказав він.

    Глава держави повідомив, що надано доручення відповідним спецслужбам, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, посольствам вжити всіх заходів, які є в розпорядженні України, для повернення українців.

    «Ми маємо бути єдині і за своїх стояти до кінця», - сказав президент.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану
    Читайте також
    Петро Порошенко Росія депутати Путін воєнний стан Азовське море президент ВМС Керченський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ