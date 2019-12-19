Путін визнав, що симпатизує бойовикам на Донбасі



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Не оминув увагою глава країни-агресора питання щодо найманців на Донбасі

Версія президента РФ: «ихтамнет» шостий рік поспіль

На Донбасі немає іноземних військ. Таку традиційну заяву вже вкотре озвучив президент РФ Путін під час пресконференції за підсумками року.

«Там нема іноземних військ. Там є місцеві сили самооборони, до складу яких входять місцеві мешканці», - зазначив він у відповідь на питання українського журналіста Романа Цимбалюка.

Путін також додав: «Мені задають питання, звідки там танки та інша техніка. У різних частинах світу, де збройні конфлікти, є техніка. Звідки держави беруть таку техніку? Від держав, які їм симпатизують».

Не оминув увагою глава країни-агресора і питання щодо найманців на Донбасі, однак знову-таки відмовився визнавати, що це - росіяни. «Так, там є найманці: і французи, і німці, які воюють з обох боків, але вони не складають основу цих формувань», - зазначив Путін.

Нагадаємо, Путін також розказав, що експрезидент України Петро Порошенко під час укладання перших Мінських угод начебто наполягав на тому, щоб під документом поставили підписи ватажки терористів «Л/ДНР», хоч ті відмовлялися це робити.

Нагадаємо, сьогодні у Москві проходить щорічна «велика прес-конференція» президента Росії Володимира Путіна.